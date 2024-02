Deepak Nagar / Twitter

Deepak Nagar , un youtuber, va ser assassinat aquest dilluns passat en una festa, quan un grup de persones van començar a colpejar-lo amb pals en una casa de vacances llogada a Greater Noida (Índia). Aquest jove solia fer vídeos còmics i tenia més de 500.000 subscriptors al seu canal de Youtube.

El jove va arribar viu a l'hospital, però els metges van afirmar que va patir múltiples fractures, hemorràgies i un traumatisme cranioencefàlic greu, i per això no va aconseguir sobreviure.

Els testimonis van explicar que, cap a les 3.00 hores de la matinada, diversos amics van començar a discutir arran de disputes antigues. La discussió va donar pas a insults i empentes abans de continuar empitjorant. "Un d'ells li va donar un fort cop de puny directe al cap a Deepak, tirant-lo a terra", va dir Ankit Sharma, un assistent a la festa, en declaracions a Timely Mint News.

A partir d'aquí, el jove va ser atacat per set assistents i van començar a pegar-li puntades de peu i cops per tot el cos. Tot seguit, van començar a agafar pals de fusta de la casa per seguir enganxant-lo fins a deixar-lo pràcticament sense vida.

Als informes de la policia consta que Manish, un dels amics del jove i que també era youtuber, havia organitzat la festa diumenge per celebrar que havia venut el seu canal de Youtube per 60.000 rupies (571 lliures esterlines).

La policia està actualment buscant els acusats per aturar-los, ja que estan amagats per eludir la justícia.