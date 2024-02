Zhang Bo i la seva nòvia Ye @Xarxes Socials

Una parella xinesa ha estat executada per assassinar els dos fills del seu matrimoni anterior per poder formar una nova família junts. Es creu que Zhang Bo i la seva nòvia Ye Chengchen van morir mitjançant injecció letal dimecres després que el tribunal superior de la Xina aprovés recentment les sentències de mort, segons ha publicat China Daily .

Zhang va ser declarat culpable de llançar els seus dos fills per la finestra d'un apartament de gran alçada des del pis 15 d'una torre residencial a Chongqing, al sud-oest de la Xina, el 2020.

Ye també va ser condemnada després que el tribunal determinés que va obligar Zhang a matar els nens petits, una nena de 2 anys i un nen d'1 any, ja que els veia com un “obstacle” i va ajudar a escenificar les seves morts com un “obstacle”. caiguda accidental”, informa The Independent.

La parella va ser condemnada a mort el 2021, però no va ser executada fins aquesta setmana després d'un llarg procés d'apel·lació que va resultar en un segon judici per a Zhang i Ye.

El Tribunal Popular Superior de Chongqing va confirmar la decisió original i va dir que les sentències imposades a Zhang i Ye eren apropiades.

El tribunal va determinar que el seu motiu era “menyspreable” i els mitjans “brutals”, cosa que justificava conseqüències severes d'acord amb la llei, segons els mitjans locals.

No era clar com van ser executats avui, però el mètode més comú a la Xina és la injecció letal.

Zhang havia començat una relació extramatrimonial amb Ye sense dir-li que estava casat i tenia dos fills. Però després de divorciar-se de la seva llavors esposa, Chen Meilin, el febrer del 2020, Ye va instar Zhang a matar els seus dos fills, a qui ella "considerava obstacles" per casar-se i una "càrrega per a la seva vida futura junts", segons es va poder escoltar al judici.

Després de llançar a la finestra la seva filla, Zhang Ruixue, i el seu fill, Zhang Yangrui, el novembre de 2020, els vídeos de Zhang després de l'incident semblen mostrar-ho afligit pel que acabava de fer. També se'l va veure copejant-se el cap contra la paret i sanglotant incontrolablement, informa l'Express .

En aquell moment, Zhang va afirmar que estava adormit quan els nens "van caure" i va dir que es va despertar amb la gent cridant al pis de baix.

La mare dels nens va dir que Zhang havia demanat tenir cura de la seva filla el dia que els va matar tots dos.

"En el moment que vaig sentir que els meus fills van ser llançats del pis 15 pel seu pare i el seu amant, no vaig poder trobar paraules per descriure els meus sentiments", va dir la mare. "No podia imaginar el que els meus fills havien experimentat des del pis 15 fins a terra. ¿Estaven desesperats? ¿Tenien por?", va afegir al judici.

El crim de Zhang i Ye va causar commoció a tota la Xina per la seva premeditació “a sang freda”, així com per l'edat de les víctimes.