Spa a Milà / Google

Una turista britànica va ser víctima presumptament d'una violació en un balneari de Milà . La dona de 29 anys va afirmar que un home de 25 anys amb diversos tatuatges la va violar mentre s'allotjava a l'spa Terme di Milano.

Segons informen els mitjans locals, l'home s'hi va acostar mentre es relaxava a l'spa amb una amiga dilluns a la nit. Tots dos s'havien conegut prèviament i havien begut alcohol junts. Il Giorno informa que el sospitós va convidar la dona a seguir-lo al vestidor d'homes a la nit, però va canviar la seva actitud ràpidament i es va tornar més violent fins al punt de violar-la presumptament quan estaven sols.

La dona va cridar per demanar ajuda, i gràcies a això l'home va acabar fugint. La víctima va denunciar l'incident a la policia italiana cap a les 23.00 hores.

La policia ja ha identificat l?home gràcies a les càmeres de seguretat, però encara no han estat arrestat. Segons el Corriere Milano, a les imatges es veu com la dona segueix el presumpte agressor fins al vestidor i després al bany "sense oposició". Tot i això, la jove afirma que estava "massa borratxa" per resistir-se i no va donar el seu consentiment a l'acte sexual.

Els fiscals van ordenar a la policia que confisqués la roba de la dona britànica per fer proves després que fos portada a l'hospital per recollir proves immediatament després de la presumpta agressió. A més, la dona va tornar a Anglaterra dimarts, un dia després del presumpte incident a Terme di Milano.