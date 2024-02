Un home de 85 anys ha mort mentre defensava la seva dona de l?atac d?un grup de gossos perillosos a la localitat d?Indianapolis (Estats Units).

Els fets van passar dimecres passat 31 de gener, quan tots dos eren al pati del darrere de casa seva tranquil·lament, fins que van arribar diversos d'aquests animals. Segons informen mitjans locals, primer van perseguir la dona, que va córrer cap a la casa.

Aleshores el seu marit, que havia intentat espantar-los, va caure i va ser mossegat repetidament. "Em va salvar la vida", va explicar a la dona a mitjans locals. "És un heroi i dono les gràcies per haver-ho tingut a la meva vida, ho estranyarem", va explicar.

L'home va patir ferides als braços i les cames durant l'atac i encara que va ser hospitalitzat ràpidament, no van poder fer res els efectius mèdics per salvar-li la vida, ja que va acabar morint per l'atac.

"Aquests gossos simplement estan solts i han estat solts durant setmanes", va denunciar la filla de la víctima.