Un home ha mort després de caure de la galeria Tate Modern a Londres (Anglaterra). Els serveis d'emergència van acudir després de tenir constància que l'individu havia caigut cap a les 10.45 hores d'aquest divendres.

Els paramèdics van lluitar per salvar la vida de l'home, però no van poder fer res per ell i va ser declarat mort al lloc. Un portaveu de la Policia Metropolitana va explicar: "S'estan fent investigacions per identificar l'home i notificar els seus familiars".

La policia considera que la mort va ser involuntària, ja que no han localitzat cap sospitós. Els visitants van ser urgentment evacuats de l'edifici després de l'incident.

No és la primera vegada que hi ha una tragèdia com aquesta, ja que a l'agost del 2019, un nen francès de sis anys va resultar greument ferit després que un adolescent el llencés des d'una plataforma d'observació al Tate Modern.

El nen, que estava de vacances amb els pares, va sobreviure a la caiguda de 30 metres, però va patir lesions que li van canviar la vida, inclosa una hemorràgia cerebral i ossos trencats.