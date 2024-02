La família va descobrir la tragèdia dies després en intentar presentar una denúncia per la desaparició.

Un noi de 13 anys enfronta acusacions d'assassinat per la mort de l'avi, Richard Sanchez, de 60 anys, en un tràgic incident a bord d'un autobús públic a Colorado. L'assassinat es va desencadenar aparentment per una disputa quan Sanchez, segons s'informa, va bloquejar el passadís amb la cama. La família de la persona gran va descobrir la seva mort dies després, quan van intentar presentar una denúncia per la seva desaparició.

El tiroteig va tenir lloc prop de les 6:41 pm a la intersecció de South Federal Boulevard i West Mississippi Avenue, a unes 3 milles de l'estadi dels Denver Broncos. Sanchez va ser traslladat a l'hospital, on es va declarar la mort. Un altre individu va resultar ferit però va ser atès al lloc sense requerir hospitalització.

Menys d'una setmana després de l'incident, la policia va arrestar un adolescent de 13 anys, sospitós d'estar vinculat a l'assassinat de Sanchez. Les autoritats suggereixen que la disputa va començar quan el vell va obstruir el passadís amb la cama. La família de la víctima no va ser notificada fins que van intentar presentar una denúncia per la seva desaparició, revelant el drama de la tragèdia.

Joseph Chavez, net de Sanchez, va expressar la seva commoció i pesar, descrivint el seu avi com una persona feliç. El jove sospitós és sota custòdia per investigació d'assassinat en primer grau, i l'Oficina del Fiscal del Districte de Denver prendrà la decisió final sobre els càrrecs.

Les estadístiques de RTD revelen que almenys 178 passatgers van reportar agressions o lesions durant l'ús del transport públic RTD el 2021 i els primers mesos del 2022. Aquest tràgic succés afegeix un capítol dolorós a la mitjana de 6.0 homicidis mensuals a Denver a partir del 2023 – La comunitat lamenta la pèrdua i espera respostes enmig de la creixent preocupació per la seguretat en el transport públic.