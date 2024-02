Van informar les autoritats policials.

En un incident impactant, les autoritats van informar que un adolescent de 13 anys va ser posat sota custòdia aquesta setmana, acusat de disparar mortalment un home de 60 anys durant una acalorada disputa en un autobús. Segons el Departament de Policia de Denver (DPD), el lamentable succés va tenir lloc el 27 de gener a la intersecció de South Federal Boulevard i West Mississippi Avenue al voltant de les 6:41 pm, hora local.

D'acord amb la investigació policial, la tragèdia es va desencadenar per una aparentment trivial discussió entre el sospitós i la víctima sobre la posició de la cama d'aquesta última i va bloquejar el passadís de l'autobús. En un gir desafortunat, l'adolescent presumptament va optar per resoldre el conflicte disparant contra l'home gran.

Després de l'incident, la víctima, identificada com a Richard Sanchez, va ser traslladada d'urgència a un hospital local, on lamentablement va ser declarada morta. Familiars, citats per The Denver Post i KDVR, estan consternats per la pèrdua d'un avi estimat.

A més, una altra persona va resultar amb una lesió lleu, encara que no va ser necessari traslladar-lo a l'hospital. Pel que fa a l'adolescent responsable, la policia ha confirmat que està sota detenció per Investigació d'Assassinat en Primer Grau. La investigació està en curs, i l'Oficina del Fiscal del Districte de Denver prendrà la decisió final respecte dels càrrecs.

Fins ara, no hi ha actualitzacions sobre els càrrecs, segons un portaveu de l'Oficina del Fiscal del Districte. El tiroteig va passar en un autobús del Districte de Transport Regional (RTD), entitat que encara no ha respost a les sol·licituds de comentaris.

Joseph Chavez, nét de la víctima, va compartir el seu dolor amb els mitjans, descrivint la mort del seu avi com una cosa "irreal". La família va revelar que desconeixien la mort de Sanchez fins que ho van reportar com a desaparegut dies després de l'incident.

Aquest tràgic episodi deixa la comunitat en estat de xoc, mentre les autoritats continuen investigant els detalls i la ciutat s'enfronta a la realitat d'un acte violent motivat per una disputa aparentment insignificant.