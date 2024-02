Pattaya / Foto: pxhere

Un pensionista britànic ha mort després de caure d'un quart pis des del balcó d'un hotel a Pattaya (Tailàndia), en un succés que va tenir lloc cap a les 2.00 hores de la matinada d'aquest diumenge passat. La policia i els metges van trobar l'home sense camisa al lloc, conscient però sense poder parlar.

L'home va ser traslladat a l'hospital Bang Lamung, però van declarar la seva mort poc després de l'arribada. Una dona tailandesa que viu davant de l'hotel va explicar a mitjans locals que va escoltar el britànic demanar ajuda i va alertar la policia quan el va trobar ajagut de panxa enlaire, gemegant de dolor.

Segons els informes, el cos de l'home encara és a l'hospital, però aviat serà lliurat a la família perquè puguin celebrar un funeral.

El tinent de policia Anirut Jehroh, de la comissaria de la ciutat de Pattaya, va dir: "Hem inspeccionat l'habitació de l'home britànic i no trobem rastres d'agressió. Encara no sabem si va caure intencionadament o per accident. No creiem que hi hagi ningú més involucrat . Un examen post mortem ens mostrarà si estava borratxo en aquell moment".