Foto: Freepik

Una adolescent de 13 anys va ser víctima suposadament d'una violació en grup en un bany públic mentre obligaven el seu xicot a presenciar el tràgic episodi que va tenir lloc dimarts passat a Sicília (Itàlia). La policia ja ha detingut els set sospitosos : quatre adults i tres menors d'entre 15 i 19 anys.

Els investigadors diuen que la víctima i el seu xicot, de 17 anys, van ser atacats per la manada mentre caminaven pel parc Villa Bellini , prop de les 19.30 hores, el 30 de gener passat. Quan el grup s'hi va acostar, van enganxar el nuvi i el van subjectar entre diversos per obligar-lo a veure com violaven la nena en un bany públic.

Posteriorment, la víctima va poder identificar dos menors d'edat, però no la resta d'agressors, ja que no els va veure la cara i no va voler acusar algú que podia ser innocent. Per contra, el seu xicot sí que va poder identificar els cinc sospitosos restants.

Un dels set acusats va intentar fugir de la ciutat, però va ser capturat per la policia. La investigació està en curs i els sospitosos compareixeran properament en una audiència.

INDIGNACIÓ A ITÀLIA

Aquest horrible episodi ha provocat una onada d'indignació a tot Itàlia, i la Primera Ministra, Giorgia Meloni, va declarar: "Em sorprèn que el dia en què se celebra un màrtir molt jove de la tradició cristiana [Sant'Agata], vegem una altra víctima molt jove d'abús sexual", i va voler expressar la seva solidaritat amb la víctima i la família: "L'Estat hi serà i es farà justícia", va afegir durant la visita a Catània.

La diputada italiana Matilda Siracusano va afegir: "Esperem que els responsables d'aquesta atrocitat (tots ja identificats) paguin pel que han comès. No hi ha justificacions pel que ha passat, no es pot imaginar una fúria d'aquest tipus per part de nens, fins i tot menors d'edat. La meva solidaritat més sincera i sentida amb la víctima, la seva família i el seu xicot copejat i immobilitzat per la canilla".