L'Oficina del Metge Forense del Comtat de Clayton ha confirmat que la mort d'un nadó decapitat en un hospital ha estat considerada com un homicidi.

Jessica Ross , de 20 anys, es va posar de part el 9 de juliol al Centre Mèdic Regional Sud. Segons una demanda presentada per la família, el part es va complicar i el cos del nadó va quedar encallat durant 10 hores.

La demanda continua dient que els metges "van tirar del cap i el coll del nadó amb tanta força que els ossos es van trencar".

Davant d'aquesta tràgica situació, la família va denunciar la doctora que va matar el nadó, les infermeres i metges involucrats al part ia l'hospital. La demanda especifica que es va cometre negligència mèdica i això va provocar la mort del nadó.

La demanda també al·lega que l'hospital va intentar encobrir l'episodi, arribant fins i tot a embolicar el cos del nadó en una manta i aixecant el cap perquè semblés que encara estava adherida. Segons els pares, el personal mèdic no va denunciar l'incident i es van assabentar del que havia passat amb el nadó quatre dies després de la seva mort, quan ja estaven preparant el crematori.

Segons l'informe del metge forense, la mort del nadó es va produir per la "fractura-dislocació" de la columna cervical superior i la medul·la espinal.

Per contra, el Centre Mèdic Regional Sud va emetre un comunicat dient que "aquesta desafortunada mort infantil va passar a l'úter abans del part", i afegeixen que la metgessa en qüestió no és "ni mai ha estat" empleada de l'hospital.

L'oficina del metge forense i la policia del comtat de Clayton estan investigant el cas, del qual van tenir coneixement el 13 de juliol. L'autòpsia va confirmar que el cas serà considerat com un "homicidi".

La demanda al·lega que tampoc no es va realitzar cesària en el moment adequat, tal com la parella havia demanat, i s'especifica que va ser una negligència greu. Ara demanen una indemnització per danys i perjudicis, a més de cobrir el cost del funeral del nadó, valorat en 10.000 dòlars.