Vape / Arxiu

Una dona va estar a punt de morir cremada després que la bateria d'un vape explotés a la butxaca i incendiés la jaqueta. Leeanne Anderson va escoltar una petita explosió que provenia de la butxaca i va veure amb horror com les flames envoltaven el genoll i l'espatlla.

La dona de 43 anys va explicar que la seva armilla encoixinada “es va fondre” mentre la seva germana Elizabeth i el seu cunyat Alan Parker intentaven apagar l' incendi . Leeanne va afegir que la cama estava "completament carbonitzada" i va patir greus cremades a la mà esquerra.

La dona va relatar el moment en què es va adonar que l'embolicava el foc: "Quan em van treure tota la roba, la meva germana em va portar escales amunt i em va llançar a la banyera. El meu cunyat em va arrencar el cabestrell perquè estava en flames, i cada cop eren més altes. Se'n van anar des del genoll fins a l'espatlla, per tot el meu abric".

A l'afectada la van traslladar a l'Hospital Frimley Park a Camberley, i allà li van embenar la mà esquerra. La dona ha explicat que l'incident la va fer sentir "afortunada de ser viva" i amb una nova sensació de consciència sobre els perills de les bateries de vapeig.

"Va ser com si algú m'hagués posat un llançaflames a la mà, va ser molt dolorós", afegia. "No estava conscient dels perills de les bateries. En realitat, fa força por, especialment per a tots els joves que usen vaporitzadors. El meu consell seria que mai col·loquis una bateria de vaporitzador a la butxaca, sempre uses un estoig per portar-les i, si ho fas, mai ho posis a prop de les teves claus, telèfon o diners”.