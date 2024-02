Ratolí - UNSPLASH

Una dona australiana va quedar horroritzada després que la seva filla trobés un ratolí mort al fons d'una bol d'arròs per a microones.

El paquet d'arròs per a microones de la marca del supermercat australià Woolworths va ser un dels cinc comprats el 22 de gener i era dins de la data de caducitat.

Sarah-Jayne Hayward, de 46 anys, estava preparant el sopar amb la seva filla Claudia, de 25 anys, que afortunadament va buidar el contingut del paquet en un recipient abans de consumir-lo, informa Perth Now .

Primer van veure una taca grisa al bol que semblava floridura, però després d'una inspecció més detallada, van descobrir que era un ratolí. "Estava horroritzada i desconcertada Olía malament però no de floridura i ni tan sols semblava vell", afirma Hayward.

"Hi havia sang i una olor ranci i humit provinent del contingut", afegeix.

Ratolí sobre l'arròs - Perth Now

En dir que era una cosa del que "només se sent parlar" en lloc d'una experiència, també va revelar que l'incident va deixar la seva filla amb nàusees.

Hayward va portar l'arròs amb el rosegador a la botiga Woolworths Treendale, Austràlia, que li va oferir un reemborsament.

L'encarregat de servei al client es va disculpar i va aconsellar a Hayward que es comuniqués amb l'oficina central per informar-ho. "Woolworths Treendale va ser genial, però vaig estar en un cavallets durant dies després, intentant trobar qui contactar i informar-lo Woolworths", explica l'afectada.

Un portaveu de Woolworths ha parlat amb Perth Now i explica que la seguretat alimentària es prenia molt de debò i que quan es reportaven problemes s'investigaven immediatament. "Treballem per comprendre si la contaminació es va produir durant el procés de producció o després de la compra d'un producte, quines mesures de seguretat hi ha per evitar que passi en el futur i si és probable que altres paquets es vegin afectats", asseguren des del supermercat.

"Aquest informe preocupant està sent investigat amb el nostre proveïdor i demanem disculpes al client per aquesta experiència", sentencien.