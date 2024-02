Wonder Man - Marvel

Un membre de l'equip de la propera sèrie de Marvel 'Wonder Man' va morir en un accident al set de rodatge. L'incident va tenir lloc dimarts a Radford Studios, on el tripulant, un aparellador, va caure de les bigues, segons The Hollywood Reporter.

Yahya Abdul-Mateen II protagonitza 'Wonder Man' com a Simon Williams, un especialista convertit en superheroi.

Marvel Studio va dir en un comunicat: "Els nostres pensaments i el nostre més condol estan amb la seva família i amics, i estem darrere de la investigació sobre les circumstàncies d'aquest accident", va informar The Hollywood Reporter.

La Divisió de Seguretat i Salut Ocupacional de Califòrnia està duent a terme una investigació. A més, IATSE, el sindicat que representa els treballadors darrere de les càmeres, va compartir la seva pròpia declaració després de la mort del membre del rodatge.

"Tots a la família estan commocionats i profundament entristits per aquesta tràgica pèrdua. Estem treballant per recolzar la família del nostre membre, així com els seus companys i col·legues", va dir el president d'IATSE, Matthew D. Loeb. "La seguretat al set és la nostra màxima prioritat i ajudarem en la seva investigació en tot el que puguem"", ha afegit.

'Wonder Man' va concloure part del rodatge abans de la vaga de guionistes al juliol. Es desconeix quanta feina queda a la sèrie, mentre que una font va afirmar que la major part del rodatge ja havia acabat i que només es van programar algunes regravacions de preses els pròxims dies o setmanes.