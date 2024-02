Escalofriant nivell d'abús i negligència a la llar familiar.

Una parella de Pennsylvania enfronta càrrecs per suposat abús infantil després de presumptament sotmetre la filla de 6 anys a condicions deplorables, segons autoritats.

La Policia Estatal de Pennsylvania va respondre a una residència a Brownsville, Pa., després d'informes sobre una nena "sense resposta", segons un comunicat del departament. La visita de les autoritats va tenir lloc el 7 de gener, segons els informes de CBS News i The Herald Standard.

Després d'una investigació, les autoritats van arrestar Jacob William Weight, de 37 anys, i Mimi Ann Frost, de 33, el 6 de febrer, segons el comunicat.

Els oficials que van respondre presumptament van trobar la casa plena de femta de gos, escombraries i orina, segons el comunicat.

Els altres nens a la casa van al·legar a les autoritats que la nena de 6 anys havia estat tancada en una gàbia per a gossos, lligada amb brides i colpejada amb una escombra diverses vegades, segons el comunicat.

El fiscal del comtat de Fayette, Mike Aubele, va dir que la seva investigació presumptament va revelar que la nena havia estat "torturada", segons CBS News.

La nena presumptament estava desnodrida amb abrasions i nafres obertes al seu cos, segons una denúncia penal revisada per The Herald Standard.

Segons un informe de l'hospital infantil on va ser portada, presumptament tenia una sèrie de problemes mèdics i dentals i no havia rebut atenció pediàtrica durant anys, segons la denúncia, va informar The Herald Standard.

La nena suposadament va dir a un terapeuta que presumptament l'obligaven a dormir a la gàbia per a gossos cada nit i a menjar pinso per a gossos, segons la denúncia, va informar CBS News. Weight presumptament li disparava a les cames amb una pistola de perdigons, segons la denúncia. Aubele va al·legar que la nena era "castigada" si intentava sortir de la gàbia per buscar menjar, segons CBS News.

"Una de les pitjors parts és que hi havia cinc nens més a la casa i 10 gossos i cap d'ells estava desnodrit", va dir Aubele.

Weight i Frost enfronten múltiples càrrecs, incloent-hi agressió a un menor, corrupció de menors, servitud involuntària, escanyament, empresonament fals i perill infantil, segons registres judicials en línia.

Mentre eren escortats emmanillats, Weight va afirmar ser "innocent" i va negar les acusacions, segons CBS News i The Herald Standard. Reportadament, Frost no va fer comentaris.

Es troben detinguts a la Presó del Comtat de Fayette sense fiança, segons registres judicials.

La informació de l'advocat de Weight no estava disponible als registres judicials; el defensor públic de Frost no va respondre immediatament a la sol·licitud de comentaris de PEOPLE.