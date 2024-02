Les autoritats continuen treballant per identificar les víctimes mentre indaguen en un dels casos més pertorbadors de la història de l'estat. INDIANAPOLIS POLICE DEPARTMENT

Herb Baumeister, un home casat i pare de tres fills, aparentava ser un ciutadà comú i reeixit, fins que milers de fragments ossis van ser descoberts a la seva propietat, revelant la presència d'un dels assassins en sèrie més infames en la història d'Indiana.

El 1996, les autoritats d'Indiana van iniciar l'excavació de la propietat d'un milió de dòlars on Baumeister residia amb la seva família. Les troballes van ser horribles: centenars, i després milers, de fragments ossis pertanyents a diversos homes homosexuals desapareguts.

A dia d'avui, les restes segueixen sent identificades, però les autoritats creuen que Baumeister, que segons diuen portava una doble vida, recollia homes a bars gais mentre la seva família estava fora de la ciutat, per després portar-los a casa seva a Westfield, Indiana , on els assassinava i enterrava en el domini de 18 acres.

Dos anys abans del macabre descobriment, el fill de 13 anys de Baumeister va trobar un crani humà a la propietat, segons reportis de 1996 de PEOPLE. L'adolescent va mostrar la troballa a la seva mare, Julie Baumeister, que després va trobar la resta de l'esquelet i va confrontar el seu marit. Aquest li va assegurar que no hi havia cap motiu d'alarma, ja que els ossos provenien d'un esquelet de l'escola de medicina, regal del seu pare difunt, un anestesiòleg.

Aquesta explicació va tranquil·litzar els nervis de Julie per un moment, però dos anys després, els seus temors més grans es van fer realitat quan es van trobar innombrables fragments d'ossos en la propietat d'ella i el seu marit. Segons estimacions policials, aproximadament 25 víctimes van ser enterrades a Fox Hollow Farm.

Menys de dues setmanes després de la troballa de les restes, Baumeister va morir per suïcidi, segons va reportar The New York Times el 1996, sense haver enfrontat càrrecs en relació amb els assassinats. La seva nota de suïcidi no esmentava les morts ni les restes, segons el sergent Kenneth C. Whisman.

La recerca de restes va començar després que Julie va sol·licitar el divorci i es va assabentar que el seu marit era sospitós en les desaparicions de molts homes, va informar The Times. Va ser llavors quan ella va informar a les autoritats sobre el crani que el seu fill havia trobat anteriorment, desencadenant la cerca. La majoria dels ossos van ser trobats en dues àrees denses del bosc, i alguns estaven parcialment cremats, segons l'advocat de Julie, William E. Wendling Jr.

La policia ha vinculat Baumeister amb nou víctimes les restes de les quals van ser trobades en la seva propietat ubicada just fora d'Indianapolis. També és sospitós de ser l'Estrangulador de la I-70, responsable de les morts de nou homes i adolescents més en les dècades de 1980 i 1990. Els seus cossos estrangulats van ser descoberts llançats en rases i àrees remotes a Indiana i Ohio.

"La pregunta més gran ara és com va poder haver-nos estimat i haver fet això", va dir Julie a PEOPLE el 1996 sobre els crims del seu marit. "La felicitat tal com la coneixíem mai no tornarà".

Les autoritats continuen treballant per identificar les "gairebé 10.000 restes humanes recuperades de Fox Hollow Farm", segons l'Oficina del Metge Forense del Comtat de Hamilton a Indiana. El 25 de gener, l'oficina del metge forense va anunciar la identificació de Manuel Resendez, les restes del qual van ser trobades a Fox Hollow Farm el 1996. A finals del 2022, Jellison va demanar als familiars d'homes que van desaparèixer a l'àrea d'Indianapolis als anys 80 i 90 que presentessin mostres d'ADN a l'oficina del metge forense per veure si el seu ésser estimat era una possible víctima de Baumeister.

Una persona que va presentar el seu ADN va ser Eric Pranger. El seu ADN va ajudar a identificar el seu cosí, Allen Livingston, com una de les víctimes de Baumeister.

"Estic ple d'emocions en aquest moment", va dir Pranger al mig. "Estic feliç i trist. Feliç que fos identificat i trist que hagi passat".