S'incendia el jardí d'una casa de Lloret de Mar però els Bombers l'apaguen a temps

Lloret de Mar ha viscut aquest dilluns un moment d'allò més angoixant quan un incendi ha calat al jardí d'una vivenda ubicada al carrer Saturn, número 92. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'alerta a les 15.07 hores, segons han informat ElNacional.cat .

En arribar al lloc, els efectius van constatar que el foc havia sobrepassat els límits del jardí i s'havia estès a dues parcel·les properes, generant focus secundaris i avançant ràpidament cap a un barranc impulsat per les altes temperatures.

La ràpida intervenció dels bombers va ser crucial. Es van desplegar 22 dotacions, incloses tres aèries, per controlar les flames i el fum. Gràcies als seus esforços, l'incendi va quedar estabilitzat poc després d'una hora, a les 16.33 hores.

Tot i la ràpida estabilització, la situació es va tornar preocupant a causa de la proximitat del foc al municipi de Vidreres, específicament a l'àrea d'Aiguaviva.

Inicialment, els serveis d'emergència van demanar als veïns de la zona que romanguessin a casa seva com a mesura preventiva. Aquesta recomanació va ser crucial per evitar possibles ferits, atès el ràpid avanç del foc. El consistori va recordar a la població la importància de la prudència en aquests moments crítics.

L'incendi va afectar principalment matolls i àrees boscoses properes als habitatges. Les flames i el fum van creuar les tanques de les cases inicials, estenent-se al bosc i calcinant vegetació a distàncies entre 100 i 300 metres. Els focus secundaris es van concentrar en tres zones específiques, incrementant la complexitat de les operacions dels bombers.

Afortunadament, no es van registrar ferits i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que va acudir amb una unitat terrestre, no va haver de fer cap assistència mèdica. La resposta i la coordinació ràpida dels serveis d'emergència van resultar fonamentals per controlar la situació i minimitzar els danys.