Tres ferits crítics per l'accident d'un autobús a la C-32, a Tordera, amb 60 passatgers

Una imatge del vehicle compartida pels Bombers. Foto: Bombers

Un autobús amb 60 passatgers ha patit un greu accident a la C-32, a l'alçada de Tordera (Maresme) en sentit Palafolls, per la qual cosa han hagut de tancar la carretera el municipi i Pineda de Mar. Els Bombers han enviat diverses dotacions al lloc, i el Servei d'Emergències Mèdiques han activat 14 unitats i 2 helicòpters medicalitzats.

No s'han lamentat víctimes mortals, però sí que hi ha hagut tres ferits crítics (que han estat traslladats a centres hospitalaris, com Can Ruti i la Vall d'Hebron) i 35 més de menor gravetat, que han estat atesos al mateix lloc de els fets, encara que altres també han necessitat ser hospitalitzats o atesos a Centres d'Atenció Primària (CAP).

Després d'hores de treball, els Bombers han pogut evacuar tots els passatgers, i el conductor és l'últim ocupant del vehicle que l'ha abandonat.

El vehicle transportava treballadors de la companyia Inditex, que anaven al centre logístic situat a Tordera. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Megías, ha explicat que el recorregut que cap a l'autobús és un “recorregut absolutament habitual des de Barcelona a Tordera”. Preguntada per les causes de l'incident, ha dit que "parlaven d'una maniobra estranya, però s'està avaluant".

L'autobús ha quedat així, segons fotografies d'un testimoni.

També els Bombers han publicat imatges del vehicle al seu perfil d'X.

"Un rescat complicat"

El responsable dels Bombers, en la seva intervenció als mitjans, ha assegurat que les 26 dotacions que finalment han estat mobilitzades fins al lloc dels fets han protagonitzat "un rescat complicat", per la posició en què va quedar el vehicle.

De la mateixa manera, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat a tots els conductors que hagin de circular en sentit Girona que evitin la C-32 a partir del tram de l'Alt Maresme. "Es tracta d'un accident molt greu", ha afegit, recordant l'accident de Freginals del 2016, en què hi va haver diverses víctimes mortals.

Preguntat per les causes de l'accident, Lamiel ha explicat que els Mossos d'Esquadra hauran de fer una “investigació profunda”.

"Preocupació"

Algunes autoritats catalanes s'han pronunciat després del greu succés. Un ha estat el president en funcions, Pere Aragonès.

Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior en funcions, ha escrit a X que estava "seguint amb preocupació l'accident d'un autocar a la C-32, entre Pineda i Tordera, amb desenes de persones al seu interior. Si circula per la zona, seguiu les indicacions de Trànsit i els cossos d'emergències".

Per la seva banda, el líder socialista català Salvador Illa també s'ha referit a l'accident: "Molt pendent de les notícies que arriben sobre l'accident d'un autobús en la C-32, entre Pineda de Mar i Tordera. El meu suport a tots els cossos d'emergències que treballen allí".