Detenen un home sense llar per violar una menor a Vilanova i la Geltrú

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest passat dilluns un home per presumptament violar una menor de 14 anys a l'antiga fàbrica Pirelli de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), el 13 de juliol passat, i després fugir.

Fonts coneixedores han explicat que "els crits" de la noia van alertar un testimoni, i que al detingut li imputen un delicte de temptativa d'homicidi i agressió sexual.

ElCaso.com ha explicat que l'arrestat és un rodamón que viu en aquesta localitat. L'endemà dels fets, la Unitat de Recerca de la comissaria de Vilanova va poder localitzar i aturar l'home gràcies a la col·laboració d'altres unitats especialitzades.

Després de ser detingut, el sospitós ha estat posat a disposició judicial aquest dimarts. Actualment, s'espera que el jutjat de guàrdia decideixi, segons les peticions de la Fiscalia, si l'acusat ha d'ingressar a la presó per aquesta agressió sexual.

Durant la detenció, els investigadors van recollir diverses peces de roba del lloc on residia l'home, una antiga fàbrica de Pirelli a Vilanova i la Geltrú, un espai ocupat on hi conviuen diverses persones.

Aquest matí, durant la vista judicial, es va fer una roda de reconeixement per confirmar, amb el testimoni de la víctima, si el detingut és l'autor d'aquesta nova agressió sexual a Catalunya.