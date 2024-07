Un cotxe s'incendia a l'AP-7 a Vilafranca i provoca retencions de 13 km

L' AP-7 registra cues de 13 quilòmetres aquest dimecres a la tarda a Vilafranca del Penedès (Barcelona) en direcció a Tarragona per l'incendi d'un vehicle al voral.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís del foc cap a les 16.25 hores, i les flames han progressat pel marge de la carretera i han generat focus secundaris a l'altra banda de la via.

Els Bombers de la Generalitat estan treballant cap a les 18 hores amb 8 dotacions, mentre que el Servei Català de Trànsit (SCT) ha avisat que només hi ha un carril obert de tots tres. A més, ha alertat que hi ha diverses alternatives a les retencions en sentit sud per la N-340, la C-32 (amb peatge) o la C-31.