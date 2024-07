Els Bombers apaguen un foc que ha calcinat 12 hectàrees a Bellpuig

Una de les zones afectades per les flames. Foto: Bombers / Canva Pro

Els Bombers de la Generalitat van aconseguir apagar l'incendi que va cremar una superfície una mica superior a les 12 hectàrees d'una àrea agrícola a Bellpuig (Urgell), a prop del pantà de Seana, dijous passat a la tarda 18 de juliol.

El 112 havia rebut l'avís quan passaven 15 minuts de les 6 de la tarda. Després d'activar les 13 dotacions de Bombers, es van adonar que s'havia cremat rostoll i cereal i els arbres de regadiu dels voltants no s'han cremat, finalment.

Aproximadament una hora després de l'arribada dels efectius dels bombers, dues de les unitats van poder tornar a les bases, ja que l'incendi ja estava estabilitzat.

El cos ha anunciat que en les tasques d'extinció també hi van col·laborar efectius de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i dels Agents Rurals.

Els Bombers, atents per la imprevisibilitat dels focs

Fa dies, el cos va alertar que el canvi climàtic provoca "incertesa i manca de predictibilitat" per treballar als incendis actuals, motiu pel qual els efectius s'han format i participen en projectes europeus per intercanviar coneixements.

Així es va pronunciar el subinspector en cap del Grup d'Actuacions Forestals (Graf) de Bombers de la Generalitat, Edgar Nebot, que ha detallat que els incendis es poden classificar en diferents escenaris (o generacions).

Foto: Bombers

En alguns casos, el foc es comença a propagar per la massa forestal perquè hi ha combustible que ho permet i fins i tot es mouen amb el vent; altres focs necessiten ser analitzats per entendre com funcionen perquè els Bombers els puguin atacar, i altres travessen zones urbanes que cal protegir.

"Amb el canvi climàtic, comencem a veure que per poder integrar ajudes d'Aragó o França, necessitem que els efectius parlin el mateix llenguatge tècnic, i per això fomentem intercanvis", ha afegit.

Per això, ha volgut deixar clar que la campanya forestal durant els mesos d'estiu "no serà una campanya contínua, serà intermitent" i que els incendis tindran comportaments intensos quan hi hagi episodis de vent o calor.

Un vehicle dels Bombers. Foto: Bombers

Ha explicat que, a principis i mitjans de juliol, esperen veure incendis a la zona del sud de Lleida i de Terres de l'Ebre, mentre que a Tarragona, a la província de Barcelona i la plana de Lleida la campanya "anirà arrencant poc a poc, a mesura que vagi entrant la calor o els episodis de vent”.

En canvi, a les zones de la Noguera i l'Alt Urgell la campanya d'incendis començarà a finals de juliol, per la qual cosa serà una campanya "curta i intermitent".

Per acabar, Nebot ha detallat que la millor manera d'ajudar els boscos perquè estiguin sans i no pateixin estrès per sequera o plagues és "fent una bona gestió forestal", amb l'ajuda de l'administració forestal i el sector privat.