Investiguen un robatori amb una arma estil AK-47 en un supermercat del Vendrell

Els Mossos d'Esquadra estan investigant un insòlit assalt que va tenir lloc aquest dijous a la nit al supermercat Caprabo del carrer del Segre, ubicat al Vendrell, capital del Baix Penedès.

Segons ha informat ElCaso.cat , un grup de persones van perpetrar l'atracament exhibint una arma llarga, aparentment d'estil AK-47, abans de fugir per la carretera C-31, una via ràpida que circumval·la el Vendrell i connecta amb la N-340 i la C-32.

La policia catalana ha confirmat l?assalt, tot i que manté el secretisme respecte als detalls de la investigació, que continua en curs. Segons diversos testimonis, els assaltants van escapar-se en un vehicle. L'avís es va rebre prop de dos quarts de deu de la nit, poc després de l'hora de tancament del supermercat, que és a dos quarts de deu. Encara no s'ha pogut fer una valoració exacta del material i diners sostrets.

Les càmeres de seguretat del Caprabo han confirmat que els atracadors portaven la cara tapada i portaven una arma llarga.

Investigació en curs

Aquest tipus d'atracament, que inclou l'ús o l'exhibició d'una arma de foc llarga, és molt poc comú en un centre comercial, cosa que podria estar apuntant a un augment de la violència, potser vinculada al narcotràfic.

La Unitat de Recerca de la comissaria del Vendrell ha assumit el cas, amb l'objectiu de confirmar si realment els assaltants van entrar al supermercat amb una arma llarga i si l'objectiu principal era només obtenir diners, com sembla indicar fins ara.

La Divisió de Recerca Criminal (DIC) dels Mossos també està examinant el cas per determinar si podria estar relacionat amb altres delictes de més envergadura. Aquest tipus d'incidents, on es fan servir armes automàtiques, són inusuals i preocupants, ja que podrien suggerir un vincle amb activitats criminals més serioses i organitzades.

Impacte i Respostes

L'atracament ha generat preocupació entre els residents i els comerciants del Vendrell, que estan alarmats per l'augment de la violència en incidents delictius. Els Mossos d'Esquadra estan treballant per identificar i aturar els responsables, alhora que intenten aclarir els motius darrere aquest acte tan inusual.

La investigació continua, i les autoritats fan una crida a la col·laboració ciutadana per aportar qualsevol informació que pugui ser rellevant per a la resolució del cas. Aquest incident posa de manifest la necessitat de reforçar la seguretat i la vigilància en zones comercials per prevenir futurs assalts amb armes de foc.