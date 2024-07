Els Mossos aixequen 92 actes d'infracció a pisos turístics durant la primera setmana de juliol

Imatge dels Mossos d'Esquadra en arxiu | Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han aixecat 92 actes d'infracció després de dur a terme 158 inspeccions en habitatges d'ús turístic a Catalunya durant la primera setmana de juliol, en el marc d'una campanya que s'allargarà durant els mesos d'estiu.

Es tracta d'un dispositiu integral que pretén combatre les activitats il·legals relacionades amb aquest tipus d'establiments així com l'incompliment pel que fa a l'obligació de registre i comunicació de les persones que s'hi allotgen, segons ha informat aquest dissabte la policia catalana en un comunicat.

Dels 158 inspeccions realitzades entre l'1 i el 7 de juliol, 63 han estat a la Regió Policial Metropolitana Barcelona, 13 a la zona Metropolitana Nord i 14 a la Metropolitana Sud.

Així mateix, l'àrea Central ha tingut 15 inspeccions, la del Camp de Tarragona 11, la de Girona 14, la de Ponent 7, la de l'Alt Pirineu i Aran 11 i la de Terres de l'Ebre 10.

D'aquesta manera, de les 92 actes d'infracció, 31 s'han aixecat a la Regió Policial Metropolitana Barcelona, 13 a la Metropolitana Nord i 3 a la Metropolitana Sud, així com 4 a l'àrea Central, 11 a la del Camp de Tarragona, 10 a la de Girona, 7 a la de Ponent, 3 a l'Alt Pirineu i Aran i 10 a Terres de l'Ebre.

La majoria d'infraccions es troben en la manca de llicència d'activitat d'habitatge d'ús turístic, l'omissió de les comunicacions a la policia o incompliments de la Llei de Turisme com no disposar del rètol informatiu de telèfon de 24 hores d'atenció als clients o no tenir la placa identificativa a l'exterior de l'allotjament.