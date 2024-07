Mossos i Bombers segueixen buscant el nen de 14 anys desaparegut en un pantà

Els Bombers participen a la cerca. Foto: Bombers / Google Maps / Canva Pro

Els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat segueixen des d'aquest dilluns 21 de juliol (a primera hora del matí) la recerca d'un jove de 14 anys que va desaparèixer dissabte passat 20 de juliol al pantà de Sant Antoni, a una zona propera al municipi de Talarn (Pallars Jussà).

El telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís de la desaparició quan passaven pocs minuts de les 12.30 del migdia del dissabte 20. En la trucada, uns banyistes van advertir que el menor havia entrat a l'aigua, però que no havia sortit, segons un comunicat emès per part dels Bombers de la Generalitat

Després de la feina duta a terme durant la resta del dia 20 i també del diumenge 21, efectius d' emergències han activat aquest dilluns 21 un total de 10 dotacions per trobar el menor. 8 són efectius del Grup d'Actuacions Especials Subaquàtiques i bombers amb barca, a més de personal logístic i comandaments--, i també col·laboren tres submarinistes dels Bombers d'Andorra , per la proximitat que la zona on va deixar de ser vist té amb el país pirinenc.

Està previst que al llarg d'aquest dilluns 22 de juliol s'inspeccionin uns 500 metres quadrats de superfície amb barca i faran una cerca intensiva subaquàtica , utilitzant fins i tot un sonar que permet detectar la presència d'elements submergits.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat el suport psicològic per a la família del menor desaparegut.

Un home mor ofegat

La desaparició del noi no és l'únic fet tràgic recent relacionat amb el pantà. I és que el mateix dissabte 20 un home va morir després d'ofegar-se en circumstàncies que s'estan investigant es coneix fins ara és que l'embarcació on estava es va descontrolar i la víctima va caure a l'aigua, picant-se el cap.

Emergències va fer que s'activessin i anessin al lloc dels fets 4 dotacions terrestres i un helicòpter dels Bombers, diverses patrulles dels Mossos i també ambulàncies del SEM. El cos sense vida de l'home va ser trobat flotant per la zona de la Noguera Pallaresa.