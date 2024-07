Accident a Barcelona: un autobús xoca contra un cotxe i un altre acaba al metro de Carmel

L'autobús i el cotxe amb què ha xocat. Foto: Cedida a Catalunya Press

Ensurt majúscul al barri del Carmel. Un autobús de transport de nens ha xocat contra un altre cotxe i la reacció ha provocat que un tercer vehicle acabés a l'interior d'una de les boques de metro de l'L5 en aquest barri del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona.

Segons ha pogut saber Catalunya Press, l'autobús estava buit en el moment de l'impacte, ja que els menors havien baixat del vehicle una estona abans.

El que hauria passat, segons testimonis que estaven al lloc dels fets, és que el conductor de l'autobús no hauria posat el fre de mà i, a causa del pendent del carrer on estava, hauria anat carrer avall fins a xocar amb aquest primer turisme.

Diverses dotacions dels Bombers i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més d'agents de la Guàrdia Urbana, treballen a la zona, segons ha explicat Metrópoli Abierta.

Foto cedida a Catalunya Press

El mateix mitjà té constància que hi ha persones que han resultat ferides, tot i que ara com ara no han transcendit més detalls sobre l'abast de les lesions.

Tancament del vestíbul del metro

A causa de l'entrada del cotxe en un dels vestíbuls de l'estació de metro, TMB ha anunciat el tancament provisional.

El principal operador de transport públic de Barcelona informa que els viatgers que vulguin accedir a les vies ho han de fer per l'entrada de la plaça Pastrana.