Cop policial a una organització que va cometre 14 assalts, alguns a Catalunya

Foto: EuropaPress

Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal que presumptament va cometre 14 robatoris amb arma de foc a domicilis i comerços. Han estat detingudes sis persones que van cometre els assalts a Catalunya i el País Valencià disfressats d'infermers, policies o repartidors. S'han fet quatre entrades i registres als domicilis dels arrestats, on s'han intervingut més de 38.000 euros i efectes relacionats amb la seva activitat delictiva.

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra de la Unitat Central d'Atracaments de la DIC amb les diferents Unitats de Recerca de les comissaries de Vic, Selva Litoral, Arenys de Mar, juntament amb Policia Nacional i Guàrdia Civil, van detenir el passat 15 de juliol cinc homes i una dona com a presumptes autors de com a mínim 14 robatoris violents comesos a diferents localitats de Catalunya com Manlleu, Mataró, Blanes, Palafolls, Girona, Salt, Lloret de Mar i Pineda de Mar, ia Callosa de Segura i Cox (Comunitat Valenciana).

La investigació es va iniciar el novembre del 2023 quan els agents van tenir coneixement de diferents robatoris amb violència i intimidació a domicilis i en establiments comercials situats a les comarques centrals de Catalunya, a la zona metropolitana nord de Barcelona i Girona.



Disfressats d'infermers, policies o repartidors

L´autoria d´aquests fets es va atribuir a un grup criminal molt actiu i amb una gran mobilitat pel territori català, el qual estava liderat per un home que cometia els robatoris sol o juntament amb altres persones. Primer, analitzaven i treballaven exhaustivament els diferents objectius a assaltar, i després, a l'hora de cometre el robatori, llogaven vehicles, feien servir armes de foc i es disfressaven d'infermers, policies o repartidors per enganyar la víctima i per dificultar-ne la identificació.

Els investigadors van identificar tots els membres d'aquest grup i en van detectar el caràcter itinerant desplaçant-se tant per Catalunya com per la Comunitat Valenciana. Per aquest motiu, s'ha establert un equip conjunt de treball amb la Policia Nacional i Guàrdia Civil i s'ha tingut coneixement, també, que aquest grup hauria comès diferents robatoris a la província d'Alacant.

L'operació es va dur a terme el 15 de juliol passat quan els agents van fer quatre entrades i registres als domicilis dels investigats situats a les localitats de Blanes i Lloret de Mar amb el resultat de la detenció de sis persones, cinc homes i una dona.

Paral·lelament, van desarticular un important punt de venda de substàncies estupefaents a Lloret de Mar, el qual liderava un dels membres del grup criminal, i es van intervenir diferents tipus de droga com ara cocaïna, MDMA, haixix i marihuana entre d'altres. Durant els registres als domicilis dels investigats els agents van trobar un total de 38.615 euros en efectiu, joies, telèfons mòbils i diferents elements relacionats amb l'activitat delictiva del grup.

Als membres del grup criminal se'ls atribueix, a més del delicte de robatori amb violència, delictes com a detenció il·legal, usurpació de funcions públiques, contra la salut pública i pertinença a grup criminal. La investigació continua oberta i no es descarta la detenció de més persones implicades.