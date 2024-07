Troben el cadàver del jove de 14 anys desaparegut al pantà de Sant Antoni

Efectius dels Bombers en plena cerca. Foto: Bombers de la Generalitat

Els Mossos d'Esquadra han localitzat aquest dimecres 24 de juliol el cos sense vida del menor de 14 anys desaparegut dissabte al pantà de Sant Antoni, a prop de Talarn (Pallars Jussà) , segons han informat mitjançant un missatge al seu perfil a la xarxa social X (abans Twitter).

Ha estat la Unitat Aquàtica de la policia de Catalunya la que “ha treballat intensament fins a recuperar el cadàver”, segons informen els Mossos d'Esquadra.

Condol de la delegació de la Generalitat

Després de conèixer-se la tràgica notícia, la Delegació del Govern a l'Alt Pirineu i Aran ha volgut enviar un missatge de suport i condol als familiars del menor.

De la mateixa manera, les autoritats han donat les gràcies als efectius que han treballat des del dia 20 passat per localitzar el jove.

Cronologia dels fets

El telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís de la desaparició quan passaven pocs minuts de les 12.30 del migdia del dissabte 20. En la trucada, uns banyistes van advertir que el menor havia entrat a l'aigua, però que no havia sortit, segons un comunicat emès per part dels Bombers de la Generalitat.

Després de la feina duta a terme durant la resta del dia 20 i també del diumenge 21, efectius d'emergències van activar 10 dotacions el dilluns 22 per trobar el menor. 8 són efectius del Grup d'Actuacions Especials Subaquàtiques i Bombers amb barca, a més de personal logístic i comandaments--, i també van col·laborar tres submarinistes dels Bombers d'Andorra, per la proximitat que la zona on va deixar de ser vist té amb el país pirinenc.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) havia activat el suport psicològic per a la família del menor desaparegut.

El mateix dia de la desaparició del menor, el mateix dissabte 20, un home va morir després d'ofegar-se en circumstàncies que s'estan investigant al mateix Pantà.

El SEM va fer que s'activessin i anessin al lloc dels fets 4 dotacions terrestres i un helicòpter dels Bombers, diverses patrulles dels Mossos i també ambulàncies del SEM. El cos sense vida de l'home va ser trobat flotant per la zona de la Noguera Pallaresa.