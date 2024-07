Accident mortal després de la sortida d'un conductor de la LV-2001 a Mollerussa

Un tram de la LV-2001 a l'alçada de Mollerussa. Foto: Google Maps

El conductor d'un turisme ha mort aquest dimecres 24 de juliol, poc abans de les 12 del migdia, en sortir de la LV-2001 a Mollerussa (Pla d'Urgell), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

La víctima era un veí de la localitat de Torregrossa (a la mateixa comarca), i era un home de 91 anys. En el moment del sinistre era l'únic ocupant del cotxe, que ha sortit de la via per on circulava per causes que s'investiguen.

És la víctima mortal número 77 en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya... i la desena des de començament de mes, ja que just quan va finalitzar el juny es va presentar el balanç de sinistralitat del primer semestre... en què es destacava que la mortalitat a les carreteres havia baixat respecte del 2019.

Aleshores, el màxim responsable de Trànsit, Ramon Lamiel , ja va voler donar "un toc d'atenció perquè podem tenir més accidents", tot i que va destacar que aquesta quantitat més gran de mobilitat i desplaçaments en els mesos de més calor siguin "la causa" de la sinistralitat.

Juny i juliol, mesos de gran mobilitat

Juny, juliol i agost són els mesos amb més mobilitat a la xarxa viària catalana. Si bé la mobilitat no és la causa de la sinistralitat, sí que són dues variables que es correlacionen i, per aquest motiu, com més mobilitat, més sinistralitat.

Durant aquests mesos de mobilitat elevada la meteorologia adversa complica la circulació i, per tant, incrementa el risc de sinistralitat.

D'una banda, la xarxa viària catalana és el conjunt de vies que suporta les intensitats més altes de tot l'Estat, tal com es pot observar al quadre d'intensitat mitjana següent:

D'altra banda, Catalunya concentra el gruix de mobilitat de vehicles pesants de la península Ibèrica , una mobilitat, de pas i de destinació, que es barreja amb el trànsit de 4 milions de persones de la conurbació metropolitana de Barcelona.

La xarxa viària catalana, per tant, està al límit de la seva capacitat i necessita millorar urgentment les connexions per aprofitar al màxim tota la seva capacitat.