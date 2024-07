Bombers segueix vigilant el tren de mercaderies de Girona després de l'incendi

El gas liquat, conegut comunament com a gas liquat de petroli (GLP) o gas natural liquat (GNL), és una font d'energia que ha guanyat popularitat per la seva eficiència i menys impacte ambiental en comparació amb altres combustibles fòssils. Aquest gas és transformat a estat líquid mitjançant refredament o compressió, cosa que permet el seu fàcil emmagatzematge i transport.

El GLP, compost principalment per propà i butà, s'utilitza àmpliament a llars, indústries i vehicles. La seva capacitat de combustió neta el converteix en una opció atractiva per a calefacció, cuina i generació elèctrica, reduint les emissions de diòxid de carboni i altres contaminants a l'ambient.

D'altra banda, el GNL, essencialment metà liquat, juga un paper crucial en la transició energètica global. Utilitzat per alimentar plantes d'energia i vehicles pesants, el GNL és fonamental per disminuir la dependència del carbó i el petroli, tot promovent una matriu energètica més sostenible. A més, el transport en grans vaixells permet que el gas natural arribi a mercats distants que no tenen infraestructura de gasoductes.

En resum, el gas liquat és una alternativa energètica versàtil i neta que contribueix a reduir les emissions contaminants i promou el desenvolupament de les economies més sostenibles a nivell mundial.