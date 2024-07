Dia negre a les platges de Catalunya: moren ofegats dos homes

El mar, vist des del Port de la Selva. Foto: Google Maps

Dues persones han mort ofegades aquest dijous 25 de juliol a les platges del Port de la Selva (Alt Empordà) i Calafell (Baix Penedès), de manera que ja són 11 les víctimes mortals a platges catalanes aquest estiu, informa Protecció Civil de la Generalitat en un comunicat.

Un francès de 73 anys ha mort a mig matí a la zona del far de Sarnella al Port de la Selva, i un espanyol de 84 ha mort al migdia a la platja de l'Estany a Calafell.

Cal tenir en compte que el passat diumenge 21 de juliol van morir dues persones més en dues platges de Cambrils (Baix Camp).

Els consells de seguretat per al bany a les platges

La Generalitat publica i recorda les directrius que cal seguir perquè el bany sigui segur.

Si observes alguna persona amb problemes dins de l'aigua, avisa immediatament el socorrista o truca al 112. No et llencis per rescatar ningú si no ets una persona experta en rescat aquàtic.