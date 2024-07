17 anys de presó per llençar benzina i cremar els seus veïns el 2020 a Barcelona

L'accés al Palau de Justícia de Catalunya. Foto: Europa Press / Canva Pro

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 17 anys de presó l'acusat de ruixar amb gasolina i calar foc al seu propietari ia la seva parella el 14 de desembre de 2020 al seu pis de Barcelona.

A la sentència, el tribunal de la Secció 5 considera provat que de matinada l'acusat va agafar un bidó de benzina i va ruixar completament el seu propietari i la parella d'aquest i els va calar foc amb un encenedor "amb ànim de causar la mort dels veïns o, si més no assumint les altes possibilitats que això passés".

En el moment, segons la sentència, l'acusat va assumir que el seu comportament podria ocasionar lesions a la seva neboda, que estava a pocs metres de les víctimes i no podia sortir sense travessar la línia de foc.

La seva neboda va patir cremades al 10% del cos i va estar impedida 24 dies, en què va necessitar cadira de rodes, i pateix seqüeles estètiques a les cames i en un avantbraç.

El casolà va patir cremades en el 30% de la superfície corporal, que el van afectar majoritàriament les extremitats inferiors i els genitals i va necessitar una intervenció quirúrgica per col·locar-lo empelts.

Com a conseqüència, ha d'utilitzar un vestit especial per a grans cremats que cal renovar anualment, s'ha de sotmetre a controls evolutius i pateix un trastorn depressiu i d'estrès posttraumàtic.

La parella del casolà va resultar amb el 16% del cos cremat, per la qual cosa va haver de sotmetre's a una operació quirúrgica, va estar hospitalitzada 39 dies i té seqüeles psicològiques i físiques, sobretot a les cames ia la regió cervical, on les cicatrius li provoquen una retracció del mentó.

La sentència no veu acreditat que, com van declarar les víctimes al judici, l'acusat els digués què havien d'explicar als Mossos. "Ha estat la burra que ha explotat. Si no, no ho explicareu" (en al·lusió a un aparell elèctric), per ocultar que els havia ruixat amb gasolina i els havia calat foc.

Les peticions de les acusacions

Per aquests fets, la fiscalia sol·licitava 25 anys de presó per dos presumptes delictes d¡homicidi en grau de temptativa, delictes de lesions i amenaces.

L'acusació particular, en canvi, demanava més de 30 anys de presó per dos assassinats en grau de temptativa, lesions i amenaces i una indemnització de 130.000 euros pels danys causats a la parella.

L'intent d'assassinat, descartat

Tot i això, el tribunal descarta l'assassinat en grau de temptativa i condemna l'acusat a 7 anys de presó per cadascun dels dos delictes d'homicidi intentat per l'atac el seu propietari i a la parella d'aquest i a 3 anys més com a autor d'un delicte de lesions per l'agressió a la neboda.

Per cadascun dels delictes d'homicidi en grau de temptativa li imposa la mesura de llibertat vigilada per un temps superior en 5 anys a la pena de presó imposada i li prohibeix comunicar-se i apropar-se a les víctimes a menys de 200 metres durant 6 anys, un cop compleixi la pena privativa de llibertat.

A més, en concepte de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar amb un total de 136.853 euros les víctimes per les lesions i seqüeles causades, si bé la sentència no és ferma i encara pot ser recorreguda per les parts.