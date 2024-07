L'esfondrament d'un mirador a la Vall de Boí deixa un mort i tres ferits

Foto: Wikipedia Commons, EuropaPress

Una persona ha mort i tres més estan ferides en estat crític, menys greu i lleu després de caure aquest dijous a la tarda des de 50 metres d'altura a l'esfondrar-se un mirador en construcció a la Vall de Boí (Lleida), informen els Mossos d' Esquadra en un comunicat.

Els Mossos han rebut l'avís cap a les 17.30 hores que s'havia produït un accident al mirador de Durro.

Els quatre afectats són operaris que treballaven en la construcció del mirador a la Roca d'Espà, i aquesta tarda l'estructura sobre la qual estaven “ha cedit” i han acabat caient, i els motius encara s'estan investigant.

L'equip de muntanya dels Mossos ha fet l' aixecament del cadàver ; i pel que fa als ferits, el menys greu ha estat traslladat a l' Hospital de Tremp i el crític a l'Arnau de Vilanova a Lleida.

Al lloc s'hi han desplaçat 5 patrulles dels Mossos , una de la Unitat de Muntanya i també s'ha activat l'helicòpter.

També hi han participat 8 dotacions --sis terrestres i dos mitjans aeris-- dels Bombers de la Generalitat, així com el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) amb un helicòpter medicalitzat, 2 ambulàncies i un equip de rescat conjunt amb els bombers.

Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Viella i de la Conselleria d'Empresa i Treball, “d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals”.

Vall de Boí

La Vall de Boí és una vall situada a la comarca de l' Alta Ribagorça , a la província de Lleida. És famós pel conjunt d'esglésies romàniques, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 2000. Entre les esglésies més destacades hi ha Sant Climent i Santa Maria de Taüll, conegudes pels seus impressionants frescos.

La vall és una porta d'entrada al Parc Nacional d'Aigüestortes i Llac de Sant Maurici , conegut pels seus paisatges muntanyosos, llacs glacials i rutes de senderisme.

La Vall de Boí també és rica en tradicions culturals, com les "falles," celebracions amb foc que són Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. A més, és una destinació turística popular tant a l'hivern, gràcies a l'estació d'esquí de Boí Taüll Resort, com a l'estiu per a activitats a l'aire lliure.