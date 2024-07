Van amagar 4 tones de droga en sacs d'arròs al Port de Barcelona

La cocaïna és una de les substàncies que més beneficis reporten als narcotràficants/ Foto: EuropaPress

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va iniciar l?any passat la investigació sobre una empresa espanyola que estaria transportant contenidors d?arròs des del Paraguai fins al port de Barcelona.

Davant la sospita dels agents de l' existència de cocaïna a l'interior d'algun dels deu contenidors, se'n va acordar la revisió exhaustiva i els agents van trobar una quantitat aproximada de 4.020 quilos de cocaïna, distribuïts en sacs de pols d'aquesta droga i ocults entre els sacs d´arròs.

La Guàrdia Civil ha decomissat en aquest operatiu més de quatre tones de cocaïna amagada en sacs d'arròs al port de Barcelona, la partida més gran requisada fins ara en aquesta infraestructura, segons ha informat el propi cos policial.

En total, la policia ha detingut deu persones d'una organització que operava a Espanya, el Paraguai i el Regne Unit, països on també s'han paralitzat dos enviaments importants de més de cinc mil quilos de cocaïna.

L'organització disposava d'una infraestructura al Paraguai per processar la droga fins a convertir-la en pols, envasar-la en sacs de plàstic i introduir-la en sacs d'arròs que eren cosits manualment, per enviar-la posteriorment a Europa. La xarxa criminal assentada a Espanya estava composta per empresaris especialitzats en importacions i exportacions que s'encarregaven de donar una aparença legal a les activitats il·lícites, inversors que aportaven el capital necessari per a la logística de les operacions i persones de seguretat que s'encarregaven de protegir resta, tant de possibles accions violentes com de vigilàncies i investigacions policials.

L'operació policial s'ha saldat amb la detenció de vuit persones a Espanya, entre les quals hi ha l'administrador de l'empresa, amb la declaració de cinc persones com a investigades, així com amb la realització de cinc registres a habitatges i naus a les províncies de Madrid, Toledo, Sevilla i Cadis. Per part seva, les autoritats policials paraguaies han detingut dues persones, entre les quals hi ha el principal capitost de l'organització en aquest país.

EL PORT DE BARCELONA LLOC D'ENTRADA DE DROGA

Cal recordar també que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional de les Balears i Catalunya van intervenir al març 649 quilos de cocaïna al Port de Barcelona, en una investigació que s'ha desenvolupat en diverses fases.

En un comunicat van explicar que l'explotació va ser el 6 de març, quan els agents van obrir un contenidor al port --procedent de Panamà-- a l'interior del qual hi havia la droga, oculta entre una càrrega de caixes de plàstic.

Anteriorment, van desarticular una presumpta organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala, on els delinqüents utilitzaven conductors de camions que presumptament aprofitaven la feina en empreses legals de transport per efectuar els lliuraments sense que les empreses coneguessin l'activitat il·lícita dels seus treballadors.

En fases anteriors, els agents van detenir 72 persones a la província de Barcelona ia Palma, i van intervenir 1.100 litres de líquids i 485 quilos de fruita, tots barrejats amb cocaïna, que finalment van resultar ser 1.100 litres de cocaïna.

A més, en altres operatius conjunts també es van intervenir 63 quilos de cocaïna en paquets ; 90 quilos de ketamina; 3.300 pastilles d'èxtasi ; 500 quilos de substància de tall i 460.000 euros, a més de desmantellar tres laboratoris de processament de cocaïna a la província de Barcelona.