Una ferida greu després de caure al mar des d'uns 10 metres en una via ferrada

Foto: CanvaPro

Una dona ha resultat ferida greu i traslladada fins a l' hospital Josep Trueta de Girona després de caure al mar des d'uns 10 metres a la cala del Molí, a Sant Feliu de Guíxols (Girona), segons han explicat fonts coneixedores aquest divendres.

Els Bombers de la Generalitat han detallat en un missatge a 'X', recollit per CatalunyaPress , que han rebut l'avís del telèfon d'emergències 112 cap a les 9.39 hores.

La dona es va precipitar a l'aigua, en una zona propera de roques, mentre feia la via ferrada de la Cala del Molí i, en caure, una moto d'aigua la va recollir i la va portar fins a una cala. Segons ha informat ElCaso.cat, la dona va perdre el coneixement, però quan va tocar terra ja havia recuperat la consciència.

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat una unitat terrestre i també un helicòpter medicalitzat per poder atendre la dona.

De moment, es desconeix el que va passar i s'està esperant aclarir si la dona estava participant en alguna activitat amb una de les empreses que ofereixen rutes a la zona, que inclouen ponts penjants i escales, o si estava fora d'aquesta ruta.

Mentre avança la investigació, també caldrà confirmar si la dona tenia experiència en aquest tipus de rutes i què podria haver fallat. Ara com ara, tot indica que es va tractar d'un accident. Al lloc també hi són presents agents de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols.

VIA FERRATA

La Via Ferrata són unes rutes d´escalada situades a la província de Girona, a Catalunya. Aquestes rutes estan equipades amb ancoratges fixos, cables d'acer, ponts penjants i escales, cosa que facilita l'escalada en zones de difícil accés i permet als aventurers gaudir d'impressionants vistes i experiències exteriors.

Les vies ferrades a Girona ofereixen una varietat de nivells de dificultat, des de rutes accessibles per a principiants fins a desafiaments més tècnics per a escaladors experimentats. Aquestes rutes són populars per la seva combinació d'adrenalina i contacte amb la natura, permetent als participants experimentar l'emoció de l'escalada en un entorn segur, però no per això cal anar amb compte perquè no passi el mateix que ha passat aquesta demà a Sant Feliu de Guíxols.