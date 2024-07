Puigdemont medita forçar la seva detenció per entorpir les últimes negociacions entre PSC i ERC

Carles Puigdemont, en arxiu | Europa Press

Catalunya es troba davant d'una setmana decisiva, crucial per definir el seu futur polític immediat. Les negociacions entre el PSC i Esquerra Republicana (ERC) es troben en un punt crític, amb l'objectiu d'investir Salvador Illa com a president de la Generalitat.

Els avenços recents en aquestes converses, que inclouen el traspàs de l'Ingresa Mínima Vital (IMV) i una inversió significativa de més de 1.500 milions d'euros per a la regió durant els pròxims tres anys, semblen prometedors. No obstant això, ERC adverteix que encara queden "més que detalls" per resoldre per concretar l'acord.

En aquest escenari, Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat i líder de Junts, ha emergit com una figura potencialment disruptiva. Puigdemont, que està organitzant un acte a França el 27 de juliol, podria anunciar el seu retorn a Catalunya en aquest esdeveniment. Aquest possible retorn afegeix una capa d'incertesa a la situació política.

L'impacte d'una detenció de Puigdemont seria significatiu. El seu arrestament, especialment si es produeix davant de les càmeres i abans de la votació de la militància d'ERC, podria pertorbar seriosament les negociacions entre el PSC i ERC. Les repercussions d'una acció d'aquesta mena serien profundes, dificultant la investidura d'Illa i complicant l'equilibri polític ja delicat a la regió.

Puigdemont es troba en una situació legal complicada. Des del 12 de juny, ha perdut la seva immunitat europea, cosa que el fa vulnerable a una detenció. En el marc del procés, el Tribunal Suprem espanyol, sota la direcció del jutge Pablo Llarena, ha rebutjat aplicar la llei d’amnistia per a Puigdemont, degut a l'existència de presumptes delictes de malversació.

A més, Puigdemont està implicat en el cas Voloh, relacionat amb un presumpte espionatge rus i vincles amb el Kremlin. El jutge Joaquín Aguirre ha decidit no amnistiar-lo, considerant que les acusacions podrien constituir una “amenaça real i efectiva” per a la integritat territorial d'Espanya.

En cas que Puigdemont sigui detingut al tornar a Catalunya, les conseqüències podrien ser severes. El seu advocat, Gonzalo Boye, ha advertit que la presó provisional podria allargar-se fins a quatre anys, i que mantenir una detenció en un cas que podria estar cobert per l’amnistia seria un greu problema per a l’estat de dret.

D'altra banda, Junts, el partit liderat per Puigdemont, continua insistint en la necessitat de la sobirania fiscal per a Catalunya com un element clau en les negociacions. Salvador Vergés, representant de Junts, ha subratllat la importància d'aquesta qüestió per als pressupostos generals de l'Estat. Jordi Turull, un altre membre destacat de Junts, ha afirmat que el partit no està disposat a pactar amb el PSOE únicament per assegurar la governabilitat d’Espanya, sinó per defensar els interessos de Catalunya.