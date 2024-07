Dues persones, ferides per arma blanca després d'un robatori amb violència en una platja de Barcelona

Imatge d'arxiu de la Guàrdia Urbana | Guàrdia Urbana

Dues persones han resultat ferides per arma blanca i dues han estat detingudes aquest dissabte després d’un robatori amb violència a la platja del Somorrostro, a Barcelona. La Guardia Urbana ha detingut els presumptes autors del robatori a les 5:22 hores de la matinada d’aquest dissabte, després que dues persones resultessin ferides lleus, segons ha informat l’Ajuntament de Barcelona a Europa Press.

El líder del grup municipal del PP al consistori, Dani Sirera, ha lamentat aquest apunyalament i ha reclamat a l’alcalde, Jaume Collboni, mesures "excepcionals" per garantir la seguretat de la zona.

"Aquests fets demostren la clara falta d’agents, tant de la Guardia Urbana com dels Mossos d'Esquadra, que es fa més evident en aquesta època en què augmenta el nombre de turistes i la zona de platges està més concorreguda, així com la falta de material per combatre el creixement dels delictes amb armes blanques", ha retret.

Sirera ha remarcat que aquests fets "ja no es poden qualificar d’aïllats i que requereixen una actuació urgent del govern municipal".