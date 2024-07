Un incendi a Collserola provoca una densa fumera

La imatge de l'incendi | CatalunyaPress

Durant la tarda d'aquest diumenge, s'ha registrat un incendi forestal a la serra de Collserola (Barcelona). El foc ha provocat una densa fumera, visible des de diferents punts de Barcelona i els seus voltants.

Fins al moment, les causes del foc no han estat determinades i es desconeix si hi ha víctimes. Davant d'aquests casos, sempre es recomana a la població propera que romangui a casa, tancant portes i finestres per reduir l'exposició al fum.