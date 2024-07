Tallen l'AP-7 a l'alçada de Sant Cugat per l'avaria d'un camió

Un tram de l´AP-7 al´alçada de Sant Cugat. Foto: Google Maps

L'últim dia del mes de juliol ha començat amb problemes de circulació a una de les artèries de la xarxa viària de Catalunya: l'AP-7 .

I és que segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) , aquest matí 31 de juliol el matí un camió avariat en aquesta carretera, a l'alçada de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) ha obligat a tallar la circulació en sentit Tarragona .

Segons informen els responsables de trànsit de Catalunya, no han trigat a arribar les retencions; des de les 8 del matí, quan han situat als 2,5 quilòmetres de retencions que hi havia en aquest punt de l'autopista.

A la mateixa xarxa social, l'SCT també ha detallat que a la mateixa hora hi ha retencions a la ronda de Dalt de Barcelona, al tram que va des de Sant Gervasi fins a Vall d'Hebron en sentit Besòs i de Canyelles a Vall d'Hebron en sentit Llobregat, atès que hi ha un carril tancat en tots dos sentits per obres.

Així mateix, la GI-614 cap a Roses (Alt Empordà) està tallada per un camió que ha bolcat i han acudit dues dotacions de Bombers i Mossos d'Esquadra, de la mateixa manera que la TV-7211 entre Reus i Constantí (totes dues a la demarcació de Tarragona) està tallada per la retirada d'un camió accidentat aquest 31 de juliol a la matinada.