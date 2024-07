Els Bombers confinen dos municipis de Lleida per un incendi descontrolat

Incendi a Ciutadilla - Bombers

Els Bombers de la Generalitat han ordenat el confinament dels municipis de Ciutadilla i Nalec, a la comarca d'Urgell (Lleida).

Segons els cossos d'emergència, l'incendi s'ha originat aquest dimecres a Ciutadilla. Les autoritats han aconseguit controlar ràpidament el flanc esquerre de l'incendi, i continuen treballant al flanc dret, que està descontrolat i genera focus secundaris empès pel fort vent, alerten els Bombers.

Des de Protecció Civil han demanat als habitants de Ciutadilla i Nalec que es confinin als seus domicilis. "Si es troba a la zona de confinament tanqueu-vos a casa tancant portes i finestres i els aparells de climatització. Si sou fora de la zona de confinament eviteu desplaçaments en aquesta àrea per no entorpir les tasques dels equips d'emergències", han assegurat els Bombers en una piulada recollida per Catalunya Press.

Almenys 26 equips terrestres i 10 aeris estan treballant en conjunt per aconseguir controlar el foc.