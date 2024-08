Controlat l'incendi que va cremar a prop de l'AP-7 a Maçanet de la Selva

Un camió dels Bombers. Foto: Bombers

Els Bombers de la Generalitat van poder controlar, dimecres passat 31 de juliol, cap al tard, l'incendi que va cremar terreny als voltants de l'autopista AP-7 a Maçanet de la Selva (La Selva).

En total, segons va informar el cos, es van calcinar 2,4 hectàrees , i l'origen de les flames va ser un vehicle que es va incendiar a l'esmentada autopista.

Sigui com sigui, en el moment que les flames van ser controlades, es va poder aixecar el confinament tant de la urbanització de Bellavista (els veïns van poder tornar a casa) i del polígon de Cal Roure (on també es va poder tornar a desenvolupar l'activitat laboral normalitat).

El matí d'aquest 1 d'agost, els Bombers han anunciat que encara hi ha 6 dotacions repassant el perímetre , ja que és una zona afectada per la sequera (com a bona part de Catalunya).

Altres focs, controlats i estabilitzats

El de Maçanet, no obstant això, no va ser l'únic incendi a què es van haver d'enfrontar des del cos a l'última jornada del mes de juliol.

Els Bombers també han explicat que durant la nit del dia 31 passat van repassar, amb una trentena de dotacions, l'incendi forestal de Ciutadilla (Urgell), en què va ser clau el paper dels agricultors en les tasques per evitar-ne la propagació.

Poc abans de les 8 de la tarda es donava per estabilitzat aquest foc, iniciat cap a les 12.37 hores, i que va afectar unes 200 hectàrees de terreny ia confinar diverses poblacions properes.

Altres fronts en què van estar actius els Bombers van ser els de La Granada i Sant Feliu de Guíxols.