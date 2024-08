Nou detinguts a Girona i Figueres relacionats amb el doble crim de Font de la Pólvora

Els Mossos d'Esquadra han detingut nou homes d'entre 34 i 55 anys com a presumptes autors de delictes de danys, entrada en vivenda aliena i desordres públics a Girona i Figueres (Girona), fets relacionats amb el doble crim del 23 de juny a el barri Font de la Pólvora de Girona.

En un comunicat, han dit aquest dijous que les detencions van tenir lloc del 26 de juliol a l'1 d'agost i que dos dels homes també se'ls ha detingut per atemptat contra agents de l'autoritat.

El 23 de juny un home, després d'una discussió, va disparar contra quatre persones, dues de les quals van morir.

La investigació per localitzar els autors continua oberta i es manté un dispositiu policial amb efectius d?ordre públic al barri.

La mateixa nit dels crims hi va haver aldarulls a l'Hospital Josep Trueta de Girona, quan unes 150 persones entre familiars, amics i veïns de víctimes que atenien a Urgències van irrompre "violentament" a l'hospital trencant la línia policial, i com a conseqüència hi va haver dos ferits lleus.

A primera hora del 24 de juny, uns 50 homes es van dirigir, en "un acte de venjança" pels crims, al domicili del presumpte autor dels fets i van provocar danys considerables a dos habitatges, apunta el cos policial.

Quatre dies més tard, un centenar de persones es van concentrar al barri de Sant Joan de Figueres, molts procedents del barri Font de la Pòlvora, i van provocar "danys importants" en tres habitatges.

En els dos casos anteriors, els presents anaven armats amb pals, pics, martells, destrals, pals, aixades i bastons, encara que cap persona va resultar ferida i es va obrir una investigació per identificar i aturar els autors dels delictes.

Els detinguts, que tenien antecedents, han passat a la disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.