Els Mossos desarticulen un grup criminal per elaborar i vendre snacks amb cànnabis a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal per elaborar, distribuir i vendre llaminadures, xocolatines i altres snacks amb cànnabis des d'un laboratori il·legal a Badalona (Barcelona), han informat aquest dijous en una roda de premsa.

L'operatiu va tenir lloc el 8 de juliol i va consistir en 6 entrades i registres a Badalona, Granollers i Cunit (Tarragona), on van detenir 5 persones investigades per delictes contra la salut pública, la propietat industrial i pertinència a grup criminal, així com a 3 associacions cannàbiques de Barcelona.

El cap de la Unitat Central de Consum de la Divisió de Recerca Criminal (DIC), Santi López, ha explicat que el grup criminal venia productes alimentaris amb el component psicoactiu del cànnabis tant a nivell local com internacional.

Ha concretat que, des de l'obrador il·legal de Badalona, manipulaven aliments de marques reconegudes per afegir D-9-tetrahidrocannabinol (THC) i distribuir-los a associacions cannàbiques de l'Àrea Metropolitana de Barcelona o amb enviaments a Itàlia, França i Alemanya.

Canvi en el consum de marihuana

López ha avisat que la ingesta de snacks infusionats amb THC pot ocasionar un greu risc per a la salut de les persones, i ha recalcat que els productes estaven dirigits a consumidors habituals de marihuana, atès que es trobaven dins del "circuit de distribució per consumir cànnabis i no a la botiga de barri".

També ha dit que resulta "molt difícil" quantificar el volum de productes addicionats amb THC distribuïts, atès que el grup criminal treballava i elaborava els snacks sota demanda.

López ha al·ludit a un canvi del consum de la marihuana, que es fuma i també es menja, fet que el preocupa perquè estan "normalitzant" la ingesta i banalitzant el risc que suposa el consum de droga.

"La droga no es pot menjar com si fos una crispeta, una llaminadura", ha insistit López, que ha explicat que hi ha un potencial consum més gran de cànnabis menjat que fumat pel fet que la persona triga més a notar l'efecte de la droga ingerida , que comença a metabolitzar-se en arribar a l'estómac.

Funcionament del grup criminal

La investigació policial, iniciada el gener del 2024, ha localitzat el laboratori il·legal i un "gran volum" de snacks dolços i salats, infusionats amb THC, i la maquinària necessària per a la seva elaboració.

Al local treballaven diverses persones supervisades pel cap del grup, un home de 35 anys de nacionalitat italiana, que coordinava les tasques d'elaboració i també controlava l'activitat comercial per assegurar l'èxit de les operacions il·lícites.

Els investigadors també han identificat una altra persona encarregada de distribuir les comandes i la resta de treballadors que alteraven productes de marques reconegudes i procedien a reenvasar-los amb un packaging similar a l'original, però que assenyalava la marca amb una serigrafia d'un full de marihuana i la quantitat de THC addicionat al producte.

López ha explicat que la forma d'addicionar el principi actiu del cànnabis variava en funció de l'aliment, ja fos en barretes on injectaven THC dissolt, altres pintades amb xocolata infusionada amb THC o aperitius banyats amb un greix amb THC i després assecats al forn .

480.000 dòlars en criptomonedes

Durant l'operatiu, els Mossos d'Esquadra van localitzar un volum "important" d'aliments preparats per infusionar-lo, centenars de productes de condicionament per a la venda dels aliments alterats (adhesius, caixes, etiquetes), així com bosses amb marihuana i prop de 62.000 euros en efectiu.

El grup criminal utilitzava una aplicació de missatgeria per donar a conèixer el seu catàleg de productes i preus, i l'única forma de pagament acceptada eren les criptomonedes, per la qual cosa els Mossos van observar moviments de criptomonedes valorats en 480.000 dòlars.

López ha informat que, durant l'entrada a una de les associacions, també van localitzar més de 8 quilògrams d'haixix, i van detenir el responsable de l'establiment per un delicte contra la salut pública.

Tots els detinguts van passar a disposició judicial el 10 de juliol davant de Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de Badalona i, arran d'aquest operatiu, els Mossos han reforçat el canal de comunicació amb Andema, associació espanyola que defensa els drets de marca agrupats a un centenar d?empreses de diversos sectors, com l?alimentari.

El director general de l'Associació per a la Defensa de la Marca (Andema), Gerard Guiu, ha demanat la complicitat del consumidor demanant la seva "màxima col·laboració" mitjançant la compra de productes autèntics a llocs oficials, atès que les falsificacions poden comportar un perill per a la salut i la seguretat dels consumidors.