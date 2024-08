Controlat l'incendi de la fàbrica de plàstics de Polinyà

Una imatge de lincendi. Foto: Bombers de la Generalitat

Els Bombers de la Generalitat han anunciat que van aconseguir controlar, a les 23.47 del passat dijous 1 d'agost, l'incendi que ha afectat una empresa que fabrica plàstics a Polinyà (Vallès Occidental), al carrer Pintor Tàpies, i del qual van rebre un avís a mitja tarda.

En una publicació que s'ha fet al perfil de X del cos, han explicat que dues dotacions del cos han vigilat durant la nit "per si hi havia punts calents a l'interior del recinte sinistrat".

De la mateixa manera, han detallat que l'espai ha quedat en "molt males condicions", tot i que el foc no ha afectat altres estructures.

12 dotacions de bombers van treballar, des del moment en què es van detectar les flames, per intentar apagar-les.

Alerta del Pla Infocat desactivada

D'altra banda, quan passaven uns minuts de la mitjanit d'aquest divendres 2 d'agost, Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat la fase d'Alerta del Pla d'emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT) d'acord amb la previsió de risc per avui i perquè ja hi ha extingits tres incendis forestals ocorreguts a Ciutadilla (Urgell), Maçanet de la Selva (Selva) i Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

En el transcurs d'aquests incendis, s'han ordenat i aixecat ordres de confinament als municipis de Nalec i Ciutadilla (Urgell), a les urbanitzacions Bellavista i Can Roure de Maçanet de la Selva (Selva) i la urbanització Mas Trempat a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

El Cos d'Agents Rurals indica que l'extensió cremada ha estat:

273,56 ha a Ciutadilla (Urgell) 2,40 ha a Maçanet de la Selva (Selva) 1,45 ha a l'incendi de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)

El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 272 trucades vinculades a aquests tres incendis forestals.

A partir de les 00.00 hores d'aquest divendres 2 d'agost finalitza la Resolució INT/2780/2024 i totes les restriccions als municipis afectats pel nivell 4 del Pla Alfa de la Direcció General dels Agents Rurals.

Des d'aquell moment es reobren els massissos de Montsant, Cardó-Boix, Baronia de Rialb, Tivissa-Vandellòs i Ribera Salada.