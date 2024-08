Estabilitzat de nou l'incendi de Ciutadilla després d'haver-se revifat

L'incendi de Ciutadilla. Foto: Bombers

Els Bombers de la Generalitat van aconseguir estabilitzar, poc abans de les 19.00 del passat diumenge 4 d'agost, l'incendi forestal de Ciutadilla (Urgell), que s'havia declarat declarat el passat dimecres 31 de juliol i que havia revifat la tarda del diumenge 4, al seu flanc dret.

A les 18.42, des del cos de Bombers anunciava que s'havien estabilitzat les flames, que han afectat unes 10,4 hectàrees segons xifres provisionals d'Agents Rurals, informen Bombers i Agents Rurals en missatge publicat al seu compte de X.

Gràcies a la seva actuació van aconseguir parar la progressió del foc “en descendent del cap i flanc dret del foc, que anava en direcció a la Vall del Corb”, mentre hi havia vent de marinada.

El foc s'havia iniciat a la tarda al quilòmetre 59 de la carretera C-14 i s'ha estès a massa forestal i uns camps de cereal, on els Bombers van desplaçar diversos efectius terrestres i aeris.

A més, la C -14 a Ciutadilla es va haver de tallar a última hora de la tarda en tots dos sentits a causa del foc, del qual es va rebre un avís a les 15.33 al telèfon d'Emergències 112.

"Descontrolat" al començament

Dimecres 31 de juliol, quan es va tenir constància de l'incendi, es va decidir decretar el confinament dels municipis de Ciutadilla i Nalec.

Tot i que van aconseguir controlar ràpidament el flanc esquerre de l'incendi, van advertir que per l'altra banda estava "descontrolat i genera focus secundaris, empès pel fort vent".

Per això, des de Protecció Civil van demanar als veïns de les dues esmentades localitats que romanguessin als seus domicilis. "Si es troba a la zona de confinament, tanqueu-vos a casa tancant portes i finestres i els aparells de climatització. Si sou fora de la zona de confinament, eviteu desplaçaments en aquesta àrea per no entorpir les tasques dels equips d'emergències", van dir. els Bombers en una publicació al seu perfil de X.

D'entrada, 26 equips terrestres i 10 aeris van treballar sobre el terreny, en un dels focs més temibles a què el cos s'ha enfrontat aquest 2024 a l'estiu.