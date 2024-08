La Guàrdia Civil ajuda una moto aquàtica que va quedar a la deriva a Cambrils

Una moto daigua. Foto: Europa Press / Guàrdia Civil / Canva Pro

La Guàrdia Civil va haver d'auxiliar, el 29 de juliol passat, els ocupants d'una moto aquàtica que van quedar a la deriva a prop de la platja de la Llosa de Cambrils (Baix Camp), segons ha informat l'institut armat en un comunicat est dilluns 5 d'agost.

Els agents es trobaven fent tasques de control rutinari a bord de l'embarcació Río Martín quan van ser alertats pels ocupants de la moto aquàtica (un home i una dona), que no podien posar-la en marxa.

Després de remolcar la moto fins a la bocana del port de l'esmentada localitat, els agents de la Benemèrita van poder comprovar que el pilot del vehicle no tenia titulació i de l'assegurança obligatòria, per la qual cosa van interposar dues denúncies.

Requisits per a aquests vehicles

La Guàrdia Civil recorda que per pilotar una moto aquàtica cal disposar d'alguna de les titulacions següents: llicència de navegació de patró per a navegació bàsica; patró d'embarcacions d'esbarjo o patró o capità de iot, així com disposar d'una assegurança de responsabilitat civil vigent i la moto ha d'estar matriculada a la Capitania Marítima que correspongui.

El pilot ha de tenir una edat mínima de 18 anys (o 16 anys en el cas que disposi de consentiment per escrit del seu tutor legal) i tant ell com els passatgers han de portar una armilla salvavides homologada.