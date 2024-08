El cadàver de Palamós arriba a la premsa britànica com un "ritual de màgia negra"

Els mitjans britànics s'han fet ressò de la mort estranya

La troballa del cadàver d'un home a la platja de Palamós envoltat de gallines decapitades ha fet la volta al món, arribant a ser portada al diari britànic Metro . El tabloide ha publicat aquest dilluns una notícia amb el titular: ' Troben mort home després de fer un 'ritual de màgia negra' amb pollastres decapitats ' , on exposen l'estrany cas que bé podria servir com a argument d'una sèrie de Netflix.

L'home de 65 anys va ser trobat envoltat de sis pollastres decapitats en una cala a prop de la localitat de Palamós, a la Costa Brava, diumenge a la matinada. Estava amb la seva dona i les seves dues filles, que sembla que van dir que van tenir una discussió amb ell perquè s'oposaven al ritual. Segons mitjans locals, els va abandonar per anar a fer el ritual darrere d'unes roques", narra el diari Metro a les primeres línies del reportatge.

La cala on es va produir la mort està situada a prop d'un camí que va des d'un castell en ruïnes, el Castell de Sant Esteve de Mar, fins al bosc de Gori, un popular lloc de senderisme.

El cas també ha estat recollit pel diari Daily Mail, amb el titular ' Mort misteriosa per 'màgia negra' a la platja de Costa: un home es desploma i mor després de decapitar mitja dotzena de gallines durant un 'ritual satànic '' , on afegeixen que "els informes locals apunten que la mort de l'home està relacionada amb una reacció a drogues que podria haver pres com a part de la cerimònia de màgia negra".

Finalment, s'ha afegit el diari britànic 'Mirror', que han escollit el titular següent: "Un home mor en una platja d'una destinació turística popular després que un 'ritual de màgia negra' sortís malament".