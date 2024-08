Detenen un passatger a l'Aeroport de Barcelona amb 1,5 kg de cocaïna al cos

La prova de raigs X practicada a un passatger detingut a l'Aeroport del Prat de Barcelona que havia ingerit 153 cilindres de cocaïna - GUÀRDIA CIVIL

La Guàrdia Civil ha detingut a l'aeroport Josep Tarradellas-Barcelona el Prat un passatger que havia ingerit 153 cilindres de cocaïna amb un pes total d'uns 1.480 grams, segons ha informat l'institut armat en un comunicat aquest dimecres.

Els fets van passar el 31 de juliol, quan els agents de la Unitat d'Anàlisi i Recerca Fiscal i Fronteres (Udaiff) que estaven prestant servei a la Terminal 1 van identificar un passatger amb actitud nerviosa que procedia d'un vol amb origen a Sao Paulo (Brasil) i li van demanar que se sotmetés a una prova de raigs X.

Tot i que en un primer moment va accedir voluntàriament, en arribar a la porta del servei de radiologia de l'aeroport, la seva actitud va canviar dràsticament començant a comportar-se de manera violenta i arribant fins i tot a copejar diversos agents.

Un cop detingut, els agents van comprovar que el seu estat de salut no era bo, per la qual cosa va ser traslladat ràpidament a l'Hospital de Bellvitge on es va confirmar la presència de cossos estranys a l'interior i va haver de ser intervingut d'urgència perquè alguns dels cilindres havien trencat.

Després de recuperar-se de la intervenció, el detingut va ser traslladat al Jutjat de Guàrdia del Prat de Llobregat (Barcelona) com a presumpte autor d'un delicte de resistència i desobediència greu a l'autoritat i un altre de tràfic de drogues.