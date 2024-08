Activada la prealerta del Procicat per l'incendi d'una nau industrial a Puigpelat

Incendi d´una nau industrial a Puigpelat (Tarragona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

Els Bombers de la Generalitat han activat la prealerta del pla Procicat per l'incendi d'una nau industrial d'alimentació per a animals al polígon de Sant Joan de Ruanes de Puigpelat (Tarragona).

En un apunt a 'X' de les 14.40 hores recollit per Europa Press, han detallat que l'incendi "és actiu i està desenvolupat, segueix sent molt visible la columna de fum negre", i que el 112 ha rebut 226 trucades.

En un missatge previ a la mateixa xarxa social, han informat que hi ha 16 dotacions desplegades, així com que els treballadors han estat evacuats i no consten ferits ni danys a les empreses veïnes.