Una associació de Guàrdia Civil assegura que diversos agents han estat apedregats a Salou

Arxiu - Un agent de la Guàrdia Civil, d'esquena - GUÀRDIA CIVIL - Arxiu

L'Associació Espanyola de Guàrdies Civils (AEGC) ha denunciat aquest divendres que diversos membres del Cos han estat apedregats a Salou (Tarragona) i que dos dels agents han hagut de rebre assistència sanitària com a conseqüència de ser copejats al pit amb les pedres.

En un comunicat, l'AEGC parla d'un increment d'agressions als agents en els darrers anys i ho atribueix que "surt barat agredir un guàrdia civil".

Així, ha tornat a recordar que la professió de Guàrdia Civil "no es considera professió de risc", no té el rang d'autoritat i, alhora, no hi ha previst un protocol d'actuació davant d'agressions.

L'AEGC ha manifestat que aquestes són "mancances" a què se suma un dèficit de personal que influeix "en la qualitat del servei i seguretat dels agents".