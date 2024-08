Mor un motociclista al caure a la C-14 a Vilanova de l'Aguda (Lleida)

Arxiu - Arxiu - Un cotxe dels Mossos d'Esquadra i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al lloc d'un accident de trànsit, en una imatge d'arxiu

El conductor d?una motocicleta ha mort aquest dilluns a la tarda al caure a la carretera C-14 a Vilanova de l?Aguda (Lleida).

Ja hi ha 86 morts per accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra han rebut a les 14.25 l'avís de l'accident, en què l'home ha caigut a la via per causes que s'investiguen.