Denunciats vuit homes per circular amb mig cos fora del cotxe a la C-32 a Mataró

Joves asseguts a les finestres de diversos vehicles mentre circulen per la C-32 - MOSSOS D'ESQUADRA

Els Mossos d'Esquadra han denunciat 8 homes per conduir amb "temeritat manifesta", alguns d'ells asseguts a les finestretes amb mig cos fora, el juny passat a la C-32 a Mataró (Barcelona), segons ha informat la policia a la xarxa social X.

Fonts policials han traslladat que, a més de la denúncia penal com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat viària per conducció temerària, els Mossos d'Esquadra han presentat 2 denúncies més per no haver passat la ITV, una per conduir sense assegurança, una altra per no respectar la línia contínua i una altra contra un dels conductors que conduïa sense carnet.

A les imatges preses per altres usuaris de la via, que es van viralitzar a les xarxes socials, es veia diversos cotxes fent canvis de carril, acceleracions i frenades brusques i els seus ocupants asseguts a les finestretes amb mig cos fora, dels quals, per el moment, han estat identificats aquests 8, si bé la investigació continua oberta.